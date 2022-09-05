Генменеджер «Витязя» о Бродхерсте: «Не смогли удовлетворить запросы игрока и его агента, посчитали условия завышенными»

Генменеджер высказался о ситуации с легионерами в команде.

– Действительно ваш легионер получил серьезную травму и выбыл на долгий срок?

– Да, к сожалению. Это хоккей, непредвиденные обстоятельства случаются. Уже в первой товарищеской игре он повредил плечо, и мы официально расторгли с ним контракт.

Честь и хвала хоккеисту и его агенту, что мы смогли договориться о решении, выгодном для всех. Сейчас в Канаде у него будет операция.

– Еще планируете подписание иностранцев?

– На данный момент у нас подписаны три легионера – защитник и два нападающих. Дальше будем смотреть.

– Правда, что вы интересовались Алексом Бродхерстом, который в итоге перешел в , но не стали его подписывать?

– Им интересовались многие клубы, не только мы. С учетом дефицита на рынке его можно было рассмотреть. Но «Витязь» не смог удовлетворить запросы игрока и его агента. Мы посчитали эти условия завышенными.

По моему мнению, Бродхерст – это игрок второго звена, а нам нужен был центральный нападающий в первое. Его нельзя было назвать безусловным первым номером, – сказал Игорь Варицкий.