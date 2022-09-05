Генменеджер «Витязя» о Бродхерсте: «Не смогли удовлетворить запросы игрока и его агента, посчитали условия завышенными»

Генменеджер «Витязя» высказался о ситуации с легионерами в команде.
– Действительно ваш легионер Зак Митчелл получил серьезную травму и выбыл на долгий срок?
– Да, к сожалению. Это хоккей, непредвиденные обстоятельства случаются. Уже в первой товарищеской игре он повредил плечо, и мы официально расторгли с ним контракт.
Честь и хвала хоккеисту и его агенту, что мы смогли договориться о решении, выгодном для всех. Сейчас в Канаде у него будет операция.
– Еще планируете подписание иностранцев?
– На данный момент у нас подписаны три легионера – защитник и два нападающих. Дальше будем смотреть.
– Правда, что вы интересовались Алексом Бродхерстом, который в итоге перешел в «Авангард», но не стали его подписывать?
– Им интересовались многие клубы, не только мы. С учетом дефицита на рынке его можно было рассмотреть. Но «Витязь» не смог удовлетворить запросы игрока и его агента. Мы посчитали эти условия завышенными.
По моему мнению, Бродхерст – это игрок второго звена, а нам нужен был центральный нападающий в первое. Его нельзя было назвать безусловным первым номером, – сказал Игорь Варицкий.