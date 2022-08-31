Директор «Салавата»: «У нас игра строилась на звене финнов. Была непростая задача – поменять в корне все»

высказался о селекционной работе «Салавата Юлаева».

– Насколько все получилось в плане комплектования состава?

– Мы еще в поиске одной-двух позиций. В целом, комплектование прошло нормально. Что хотели, то и получили. Уже сезон покажет, насколько хорошо получилось.

– Четвертым новичком наиболее вероятно станет иностранец?

– Скорее всего, да, потому что у нас рынок уже ограниченный.

– Насколько было сложно привезти американца Александра Хмелевски, и двух канадцев – и ?

– Трудности всегда есть, без них не бывает. Но наши технические службы хорошо сработали, получили согласие игроков и сразу же оформили документы в такое непростое время. Они приехали и чувствуют себя очень комфортно.

– Потери каких игроков наиболее тяжелы для «Салават Юлаева»?

– Что значит потери? У нас условно игра строилась всегда на звене финнов. У нас была непростая задача – не то чтобы заменить их, а поменять в корне все.

Это не везение, а результат успешной работы всей вертикали клуба. С помощью грамотного подхода у нас появились хорошие молодые игроки. Нам это поможет и в дальнейшем, – сказал спортивный директор .