Баширов о Дроздове: «Его энергия придает «Салавату» позитивное настроение. Он способен тащить команду»

Теги Салават Юлаев КХЛ Иван Дроздов Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата Юлаева» поделился мнением об Иване Дроздове.

Иван Дроздов уже начинает оправдывать 50 миллионов плюс трехлетний контракт?

– Мы получили игрока, на которого рассчитывали. Риски были минимальны.

На турнире в Казани он оставил самое приятное впечатление, а его энергия придает команде позитивное настроение. Он способен тащить за собой команду.

Думаю, многие сейчас понимают, почему мы подписали Ивана. Эта плеяда 21-22-летних игроков сейчас выходит на первую роль, – сказал Ринат Баширов.

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