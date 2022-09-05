Баширов о Дроздове: «Его энергия придает «Салавату» позитивное настроение. Он способен тащить команду»

Гендиректор поделился мнением об Иване Дроздове.

– уже начинает оправдывать 50 миллионов плюс трехлетний контракт?

– Мы получили игрока, на которого рассчитывали. Риски были минимальны.

На турнире в Казани он оставил самое приятное впечатление, а его энергия придает команде позитивное настроение. Он способен тащить за собой команду.

Думаю, многие сейчас понимают, почему мы подписали Ивана. Эта плеяда 21-22-летних игроков сейчас выходит на первую роль, – сказал Ринат Баширов.