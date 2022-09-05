Телебашни в городах России будут включать иллюминацию в дни матчей 15-го сезона КХЛ

Теги Ак Барс Локомотив Нефтехимик Трактор Торпедо болельщики КХЛ Хоккей

Телебашни в городах России будут включать иллюминацию в дни матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

1 сентября стартовала акция «Хоккей на высоте», посвященная 15-летию лиги. 

Главными участниками акции стали телебашни РТРС в Казани, Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Челябинске и Ярославле. В дни матчей «Ак Барса», «Нефтехимика», «Торпедо», «Трактора» и «Локомотива» на телебашнях включаются тематические сценарии, основанные преимущественно на клубных цветах.

Акция «Хоккей на высоте» – один из проектов в рамках взаимодействия КХЛ, Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) и ООО «Цифровой контур», который пройдет на телебашнях в 15 городах России.

«Россия всегда была сильна в хоккее и в технологиях телерадиовещания. И спорт, и телекоммуникации объединяют. Миллионы людей болеют за любимые команды у телеэкранов.

В 2018 году наши телебашни светились во всех городах проведения чемпионата мира по футболу. Теперь телебашни эффектно поддержат хоккейные матчи и дадут болельщикам возможность позитивно выплеснуть свои эмоции», – сказал генеральный директор РТРС Андрей Романченко. 

Акция продлится в течение всего юбилейного сезона КХЛ – до апреля 2023 года.

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