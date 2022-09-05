Черкас о Яшкине в СКА: «Плевать на Гашека. Не думаю, что этому стоит столько внимания уделять. Посмотрите, НХЛ вообще все по барабану!»

Сергей Черкас высказался о переходе в СКА.

– Переход Яшкина не все в Чехии – стране, за которую он выступает на международной арене, – приняли спокойно. Тот же Гашек. Сможет ли Дмитрий справиться с психологическим давлением?

– Я не думаю, что этому стоит столько внимания уделять. Да плевать нам на этого Гашека и на то, что нам что-то в Чехии говорят! У нас свой чемпионат.

Посмотрите, НХЛ вообще все по барабану! Если захотят, то русского возьмут, и никакая политика не вмешивается. А мы реагируем на то, что говорит Гашек. Да пусть ковыряется у себя в Чехии.

– Нам-то понятно, что плевать. Главное, чтобы Яшкин к этому так же относился.

– Ну, раз Дмитрий принял решение играть в России, значит, сделал это осознанно. А то, что там кто-то что-то писать будет – думаю, Яшкин понимал это, когда подписывал контракт…

Подумаешь, Чехия! Сейчас голову этим забивать не будем. Столько внимания уделяют Гашеку, этому пенсионеру. Пусть у себя работает, а мы будем развивать свой российский хоккей.

– Так, может, нам тоже пора окончательно пойти по пути НХЛ и стать независимой лигой, не обращающей никакого внимания на ?

– Немножко мы в разном положении. Вряд ли получится. Да, не обращает внимания ни на кого и ни на что. Но тем не менее их сборные, когда надо, выступают на всех уровнях – и канадцы, и американцы.

Ну а то, что мы должны заниматься своим хоккеем, растить молодые таланты, развивать всю хоккейную вертикаль, начиная от школы и заканчивая , – это однозначно. И не должна никакая политическая ситуация влиять на это, – сказал экс-тренер СКА.

Гашек о Яшкине в СКА: «Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима и, следовательно, опасность для нашей страны»