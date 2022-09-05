Равиль Гусманов о «Тракторе»: «Потенциал большой. Выводы рано делать, со временем придут уверенность и победы»

поделился мнением об игре «Трактора» в сезоне-2022/23.

Челябинская команда уступила «Северстали» (2:4) и «Локомотиву» (0:4).

«У «Трактора» достаточно сильно обновился состав: ушли лидеры, которые выполняли большой объем работы как в атаке, так и в обороне. Соответственно, пришли другие ребята – тоже мастеровитые. Но я думаю, что все равно надо время на адаптацию.

Потенциал большой. Думаю, выводы еще рано делать. Со временем, с играми придут уверенность и победы тоже.

Все сваливать на вратаря я бы не стал – все равно играет команда. Где-то, значит, надо было ребятам помочь ему войти в игру, больше шайб ловить на себя. Начало сезона, и давление большое – особенно на вратарей. Не такое большое количество игрового времени у него было до этого. Конечно, то, что они пригласили нового вратаря, напрашивалось – еще в конце сезона, когда узнали об уходе Уила», – сказал бывший хоккеист и тренер .