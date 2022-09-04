Олег Леонтьев: «Овитю – позитивный человек, ведет за собой и является примером для ребят. Довольны, что он у нас»

Олег Леонтьев поделился мнением о французском защитнике Йоанне Овитю.

«Он профессионал, и мы довольны, что он у нас. У него русская супруга, он более или менее разговаривает на русском языке, и очень важно, что он все понимает.

Мне нравится его отношение и в работе, и в быту, и в общении. Это позитивный человек, который ведет за собой и является примером для наших ребят.

? Никаких слухов насчет того, чтобы ему федерация запретила выступать, не было. С учетом того, что во французскую лигу едут игроки из России, федерация в этом плане более лояльна», – сказал главный тренер .