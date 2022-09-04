Леонтьев о легионерах: «Сейчас очень сложно подписывать игроков из любой страны»

Олег Леонтьев высказался о ситуации с легионерами в «Нефтехимике».

В межсезонье состав клуба пополнили французский защитник Йоанн Овитю, словацкий форвард Самуэль Бучек и канадский нападающий Энтони Камара.

«Мы еще можем подписать кого-то, легионера или отечественного игрока, но это должен быть достойный кандидат. Сейчас очень сложно подписывать [контракты с игроками] из любой страны: у нас были переговоры с ребятами, которые сейчас играют в других клубах , очень много сорванных соглашений не в плане денег, а в плане переезда сюда.

Бучек провел первый матч сезона в четвертом звене? Он пришел к нам без предсезонной подготовки, и видно, что ему тяжело вкатиться, поэтому он начинает в четвертом звене.

Привилегий у нас нет, играют только те, кто достоин, легионер или нет, и я на 100% уверен, что он будет прогрессировать», – сказал главный тренер .