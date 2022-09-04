Александр Подкорытов: «Трактор» не ожидал такого старта чемпионата. У нас очень много моментов – забить не можем»

Александр Подкорытов высказался после поражения от (0:4).

В первой игре сезона «Трактор» уступил «Северстали» (2:4).

«Конечно, ожидали не такого старта чемпионата. Сегодня была хорошая, боевая игра, обе команды хотели победить. Мы не реализовали свои возможности в большинстве.

У меня был момент, надо было просто шайбу верхом поднять. Мог забивать Макс Шабанов. Также под воротами надо играть лучше.

У нас очень много моментов, только не можем забить. Сейчас с парнями поговорим, а завтра посмотрим видео. Нам покажут ошибки, которые нужно исправить.

Не сказать, что у был неудачный матч. Просто шайбы залетели – такое бывает. Все его поддержали, никто против него слова не сказал.

Мои цели – закрепиться в составе и в каждом матче доказывать, что я достоин играть в «Тракторе». Парни приболели, и меня подняли в состав. Что-то получалось, но плохо, что нет голов», – сказал нападающий .