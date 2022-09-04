Робин Пресс: «Выступление в КХЛ – хорошая возможность для меня. В «Северстали» мне очень комфортно»

Робин Пресс прокомментировал решение остаться в КХЛ.

– Какие задачи будут поставлены перед «Северсталью» в этом сезоне?

– В прошлом сезоне «Северсталь» вышла в плей-офф и была близка к тому, чтобы пройти «Динамо». Конечно, мы хотели бы выступить лучше, чем в прошлом году. И в профессиональном спорте не может быть другой задачи, кроме как побеждать.

– В этом году в лиге не так много шведских хоккеистов. Почему вы приняли решение остаться в КХЛ?

– Мне понравилось в КХЛ в прошлом сезоне и я подумал, что выступление в этой лиге – это хорошая возможность для меня. В «Северстали» мне очень комфортно. Поэтому я принял решение остаться играть здесь.

– Как отнеслись к решению Федерации хоккея Швеции не вызывать в национальную сборную игроков из КХЛ?

– Получается, мое выступление за сборную Швеции приостановлено. Больше я не могу комментировать, – сказал шведский защитник «Северстали».