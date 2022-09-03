Миллер о контракте на 7 лет и 56 млн долларов: «Я невероятно счастлив. У «Ванкувера» хорошая команда, ожидания – Кубок Стэнли»

Форвард Джей Ти Миллер прокомментировал продление контракта с «Ванкувером».

«Я чувствую себя невероятно счастливым и везучим. Невероятная неделя для моей семьи. Стараюсь насладиться моментом.

С нетерпением жду возможности начать новую главу в «Ванкувере».

Принять решение остаться здесь было очень легко, особенно если говорить о спортивной стороне. У нас очень хорошая команда, способная добиться чего-то существенного. Думаю, мы пока и близко не реализовали свой потенциал. Наши ожидания – завоевание . Мы хотим выступать в плей-офф и бороться за трофей», – сказал Миллер.

«Ванкувер» продлил Джей Ти Миллера на 7 лет и 56 млн долларов. Контракт вступит в силу с 2023 года