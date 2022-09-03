«Металлург» за 3 секунды до конца игры забил «Торпедо» и победил 5:4

Теги Металлург Мг Торпедо КХЛ Егор Яковлев Кирилл Ураков Хоккей

«Металлург» вырвал победу над «Торпедо» (5:4) на последней минуте основного времени матча.

Клуб из Магнитогорска уступал со счетом 1:3 по ходу матча, но сумел нивелировать отставание, а за три секунды до конца и забить победный гол. Отличился защитник Егор Яковлев.

В составе «Торпедо» тремя результативными передачами отметился форвард Кирилл Ураков.

Торпедо – Металлург Мг 4:5 (3:2, 1:2, 0:1)
Дата проведения
3 сентября, 18.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Ян (Ураков)
1:1 – 6 Хохлов (Карпов, Зернов)
2:1 – 10 Виноградов (Венгрыжановский, Ураков)
3:1 – 13 Ларионов (Ураков, Федотов)
3:2 – 18 Карпов (Никонцев, Зернов)
3:3 – 23 Акользин (Никонцев, Фисенко)
3:4 – 25 Акользин (Кошелев)
4:4 – 27 Марин (Гончарук, Сизов)
4:5 – 60 Яковлев (Лайпсик, Керри)

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