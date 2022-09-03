«Металлург» за 3 секунды до конца игры забил «Торпедо» и победил 5:4

«Металлург» вырвал победу над «Торпедо» (5:4) на последней минуте основного времени матча.
Клуб из Магнитогорска уступал со счетом 1:3 по ходу матча, но сумел нивелировать отставание, а за три секунды до конца и забить победный гол. Отличился защитник Егор Яковлев.
В составе «Торпедо» тремя результативными передачами отметился форвард Кирилл Ураков.
- Дата проведения
- 3 сентября, 18.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- 1:0 – 4 Ян (Ураков)
- 1:1 – 6 Хохлов (Карпов, Зернов)
- 2:1 – 10 Виноградов (Венгрыжановский, Ураков)
- 3:1 – 13 Ларионов (Ураков, Федотов)
- 3:2 – 18 Карпов (Никонцев, Зернов)
- 3:3 – 23 Акользин (Никонцев, Фисенко)
- 3:4 – 25 Акользин (Кошелев)
- 4:4 – 27 Марин (Гончарук, Сизов)
- 4:5 – 60 Яковлев (Лайпсик, Керри)