«Металлург» за 3 секунды до конца игры забил «Торпедо» и победил 5:4

вырвал победу над (5:4) на последней минуте основного времени матча.

Клуб из Магнитогорска уступал со счетом 1:3 по ходу матча, но сумел нивелировать отставание, а за три секунды до конца и забить победный гол. Отличился защитник .

В составе «Торпедо» тремя результативными передачами отметился форвард .