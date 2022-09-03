Игорь Ларионов: «Торпедо» идет к тому, чтобы стать классной командой. Хотим привлечь своей игрой внимание по всей стране»

Главный тренер подвел итоги матча с «Металлургом» (4:5).

– Большая благодарность болельщикам и игрокам команды. Сегодня было восемь дебютантов в . Были люди, которые сыграли до этого по 2-3 игры.

Вызывал сегодня молодежь для индивидуального разговора, чтобы вселить в них уверенность. Что соперник серьезный, но хоккей – это игра.

Да, мы допустили сегодня голевые ошибки, но из этого нужно извлечь хороший урок. У нас быстрая молодая команда. И за счет быстроты мы можем удивлять соперника, даже играя в меньшинстве. Когда есть пространство и время, чтобы сотворить шедевр и забить гол, почему бы и нет?

Сегодня наш гол в меньшинстве был забит в нашем старом стиле, когда люди по ходу атаки принимают классные решения. Именно такие моменты заставляют зрителей понимать, что хоккей – это игра с импровизацией. Гол получился фантастическим.

Мы хотим привлечь своей игрой внимание к команде по всей стране. Чтобы болельщики получали удовольствие от наших матчей. Считаю, что это получилось. Неплохо бы было взять очки сегодня, но не считаю, что первый блин комом.

Конечно, мы внесли коррективы после матча ЦСКА – . Мы понимали, что только атакой, только контролем шайбы, только агрессивной борьбой по всей площадке мы можем заставить соперника ошибаться.

– Есть мнение, что классные команды в концовке игры не пропускают.

– Классная команда – это очень сильные слова. Не буду оправдываться и делать скидки, в целом мы идем к тому, чтобы стать классной командой. Для этого нужно пройти этап становления. Легко не будет, но будет интересно.

К сожалению, сегодня не играл Николай Коваленко, он приболел. Андрея Белевича решили поберечь. Я сторонник не спешить в случаях, когда хоккеисты получают травму головы, – заявил Ларионов.