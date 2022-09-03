Баширов о повторении СКА концепции «Салавата» «Все или ничего»: «У них давно уже «все» есть. «Ничего» тоже хотят забрать, возможно»

Гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался после матча со (2:3 ОТ).

– Обидное поражение. Завладели инициативой в овертайме. Возможно, из-за этого сыграли немного самоуверенно в концовке. Нарвались на контратаку.

Конечно, это все от большого желания забить гол до окончания дополнительного времени и победить.

Ребята отыгрались с 0:2. Большие молодцы. При полных трибунах в Санкт-Петербурге это было сделать непросто.

– Пока у вашей команды не все получается в большинстве…

– Соглашусь, пока не совсем получается. Команда работает над этим компонентом. Много новых игроков, необходимо время. Главное, что есть исполнители. Надеемся, много времени для решения проблем не потребуется.

– Как вы отреагировали на то, что СКА повторил концепцию под названием «Все или ничего», которую вы использовали на плей-офф в 2019 году?

– У них давно уже «все» есть. Возможно, «ничего» тоже хотят забрать, – сказал Баширов.