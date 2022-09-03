Федоров о 5:4 с «Нефтехимиком»: «Надев форму ЦСКА, должны выкладываться с 1-й минуты. Себя и соперника нужно уважать»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги игры с (5:4 ОТ).

«Такое начало матча неприемлемо для нашей команды. Не скажу, что оно было плохим, но немного в скорости, немного в длине смен мы уступали. Это вылилось в то начало, которое я не хотел бы видеть. Будем работать над психологией, потому что себя и соперника нужно в первую очередь уважать.

Не самое лучшее ощущение для тренерского штаба. Думаю, игроки это понимают. Если мы надели форму ЦСКА, то должны выкладываться с первой минуты», – сказал Федоров.

ЦСКА одолел «Нефтехимик» в овертайме, уступая 2:4 в 3-м периоде. Победный бросок – у Каменева