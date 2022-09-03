Вудкрофт о 4:3 с «Барысом»: «Динамо» почему-то выключилось после 2-го гола, словно матч выигран»

Главный тренер минского подвел итоги матча с (4:3 Б).

«Начали в принципе неплохо. Пара минут нам потребовалась, чтобы взять шайбу под контроль. Мы не давали соперникам контролировать игру, все шло как мы хотели. Соколов забил хороший гол.

После первого периода сказали, что нужно лучше реализовать свои моменты. Вышли, сразу забросили шайбу и почему-то выключились после этого гола. Словно подумали, что матч выигран.

Дальше вы сами видели, что соперник вернулся в игру и повел в счете. В последние десять минут третьего периода мы показали хорошую игру, сумели забросить шайбу.

Хочу отметить Колосова, который хорошо сыграл, давал нам возможность побеждать и сделал много хороших сэйвов.

Сегодня мы получили урок, что нужно играть все 60 минут. Рад результату, жду следующего матча.

Алистров внес большой вклад в игру. Для победного буллита нужно хладнокровие. Верю в него, как и вся команда.

Сегодня была первая игра, конечно, были нервы. Было важно поймать свой ритм. Команда играла хорошо, не было необходимости тасовать звенья.

Варфоломеев немного приболел, а Шалагину нужно улучшить свою игру, понять нашу систему. К сожалению, он пропустил часть подготовки из-за травмы, ему нужно нагонять и зарабатывать место в составе», – сказал Вудкрофт.