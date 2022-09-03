«Руки пока не оттуда растут, видимо». Кагарлицкий о своих моментах в матче с «Динамо»

Форвард высказался о поражении от (0:2).

– Как оцените этот матч?

– Счет 0:2, у меня «минус 2», что еще сказать. Все на табло, и по факту проиграли, оценивать нечего, ничего хорошего.

– Что не получалось у вас?

– Голы забивать. Моментов много, а мы не реализовываем. Чего-то не хватает.

– У вас был хороший момент с пасом из-за ворот.

– Три момента было хороших, руки пока не оттуда растут, видимо. Буду исправлять, нужно было забивать в тех моментах, после игры уже не забить.

– В прошлом сезоне с руками все было в порядке.

– Посмотрим, первая игра еще, но результат неутешительный. Будем разбираться.

– На старте предсезонки первое звено «Ак Барса» играло даже лучше, чем в конце. Почему так?

– Мы только в одной игре забили четыре гола. Работаем, стараемся, сыгранность уж не пропадет, она есть. Просто что-то пошло не так, думаю, нам тренерский штаб объяснит, и сами с ребятами поговорим.

Никто не хотел проигрывать в первом матче, особенно так. Слово «безвольно» тут не подходит, но в конце матча должен быть штурм, а у нас снова не получилось. Плохо сыграли, надо разбираться.

– И вратаря поздно сняли.

– Это логично – всего 0:1 ведь был счет, не было момента сделать это раньше.

– А как вам играется в первом звене с этими партнерами?

– Это отличные ребята – и Вадик, и Саша, вы сами знаете их послужной список. Профессионалы, с которыми хорошо играть. Будем улучшать свой хоккей, – сказал Кагарлицкий.

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