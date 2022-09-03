Кудашов о 2:0 с «Ак Барсом»: «У «Динамо» были самоотверженность, самоотдача, работоспособность»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги матча с «Ак Барсом» (2:0).
– Хочу поздравить всех, и нас в том числе, с началом чемпионата. Сегодня был последний день открытия. Наконец-то все началось.
По игре – быстрая, интересная, искрометная, с обилием моментов. Наверное, все.
– За счет чего обыграли «Ак Барс», который считался фаворитом?
– Здесь по-разному можно смотреть на все вещи. Хорошо, что с такими командами можно сыграть в начале сезона. Это такой закон, потому что мастеровитая команда потом набирает обороты.
Но, вы знаете, меня и вчера спрашивали о том, что мы можем противопоставить «Ак Барсу». Я сказал: самоотверженность, самоотдачу, работоспособность. Сегодня все это было, – сказал Кудашов.
У суперсостава «Ак Барса» – 0 голов за 60 минут. «Динамо» по делу выиграло на глазах Овечкина