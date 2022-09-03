Шипачев о 0:2 с «Динамо»: «Не идут красивые голы – надо «с мясом» занести шайбу. Нет голов – нет побед»

Форвард «Ак Барса» высказался о матче со своим бывшим клубом – «Динамо» (0:2).

– В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков за классную атмосферу, ребята приехали из Казани, поддерживали нас.

Четыре года отыграл за «Динамо», приятно было вновь выйти на эту арену, увидеть ребят. Не получилось забить голы, даже в моменте с выходом 2 в 1 Димка [Кагарлицкий] отдал пас, я хотел ему вернуть шайбу, но попал в крагу.

Считаю, что нам нужно забивать: если не идут красивые голы, то надо «с мясом» занести шайбу. Нет голов – нет побед.

– Сегодня не удалось забить из-за плохого последнего паса или команда еще не достигла оптимальных кондиций?

– Не знаю, моменты были и у нас, и у «Динамо». забил красивый гол, а нам не удалось. Будем работать.

– В плане командных взаимодействий уже сыгрались?

– Есть взаимопонимание. Конечно, не хватало игровой практики, но в сезоне много матчей, поэтому все будет нормально.

– Как складывается взаимодействие в тройке с ?

– Мы общаемся, он говорит интересные вещи, у нас в звене есть свои наигровки, пытаемся их использовать. Повторюсь, сегодня не получилось забить.

– Но вы два созидателя в одном звене.

– Чем быстрее шайба ходит – тем лучше. Саня ее таскает в своей зоне, в атаке. Все понимают, что он здорово играет. Все понимают, что он будет собирать на себе двух игроков, отдавать передачи – это только плюс для пятерки и команды в целом, – отметил Шипачев.

У суперсостава «Ак Барса» – 0 голов за 60 минут. «Динамо» по делу выиграло на глазах Овечкина