Знарок о 0:2 с «Динамо»: «Нужно было забивать, а «Ак Барс» хотел красиво в пустые ворота завезти»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок подвел итоги игры с «Динамо» (0:2).
– Обидно, что проиграли первый матч. Где-то не справились с нервами, где-то не повезло. Моменты мы создавали, но нужно было забивать, а мы хотели красиво в пустые ворота завезти.
– Как оцените игру Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова сегодня?
– Не получилось забить, они создавали моменты. Были выходы 2 в 1, хотели в пустые забить, сыграть красиво. К сожалению, красиво не получилось.
– Когда будут готовы к игре Кирилл Петров и Данис Зарипов?
– Ничего не могу сказать, они болеют.
– По какой причине не играл сегодня Александр Бурмистров?
– Причины нет, просто не играл.
– Есть ощущение, что пока «Ак Барс» не вышел на оптимальный уровень. Когда команда заиграет?
– Мы думали, что в последних предсезонных матчах у нас что-то начало проявляться. Но пока вот так, еще не вкатились.
– У вас первое звено выглядит внушительно.
– Сам побаиваюсь.
– В составе есть игроки, которые раньше играли с Шипачевым, могут быть разные варианты.
– Я понимаю, о чем вы говорите. Если дергаться, ничего хорошего не получится, нужно немножко подождать.
– В предсезонных матчах команда включалась в нужный момент и достигала результата. Что помешало это сделать сегодня?
– Мы неправильно играли, не получилось подержать шайбу, моменты были, но единичные. Может, силенок уже не хватало в концовке.
– Победный гол Ивана Игумнова – это недоработка нападающего?
– Не только нападающего, он должен быть спуститься пониже, а защитник должен был или не давать себя блокировать, или перестроиться на второго игрока, – сказал Знарок.