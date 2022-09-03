Знарок о 0:2 с «Динамо»: «Нужно было забивать, а «Ак Барс» хотел красиво в пустые ворота завезти»

Главный тренер Олег Знарок подвел итоги игры с (0:2).

– Обидно, что проиграли первый матч. Где-то не справились с нервами, где-то не повезло. Моменты мы создавали, но нужно было забивать, а мы хотели красиво в пустые ворота завезти.

– Как оцените игру и сегодня?

– Не получилось забить, они создавали моменты. Были выходы 2 в 1, хотели в пустые забить, сыграть красиво. К сожалению, красиво не получилось.

– Когда будут готовы к игре Кирилл Петров и ?

– Ничего не могу сказать, они болеют.

– По какой причине не играл сегодня Александр Бурмистров?

– Причины нет, просто не играл.

– Есть ощущение, что пока «Ак Барс» не вышел на оптимальный уровень. Когда команда заиграет?

– Мы думали, что в последних предсезонных матчах у нас что-то начало проявляться. Но пока вот так, еще не вкатились.

– У вас первое звено выглядит внушительно.

– Сам побаиваюсь.

– В составе есть игроки, которые раньше играли с Шипачевым, могут быть разные варианты.

– Я понимаю, о чем вы говорите. Если дергаться, ничего хорошего не получится, нужно немножко подождать.

– В предсезонных матчах команда включалась в нужный момент и достигала результата. Что помешало это сделать сегодня?

– Мы неправильно играли, не получилось подержать шайбу, моменты были, но единичные. Может, силенок уже не хватало в концовке.

– Победный гол Ивана Игумнова – это недоработка нападающего?

– Не только нападающего, он должен быть спуститься пониже, а защитник должен был или не давать себя блокировать, или перестроиться на второго игрока, – сказал Знарок.