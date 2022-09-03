Знарок о 0:2 с «Динамо»: «Нужно было забивать, а «Ак Барс» хотел красиво в пустые ворота завезти»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Кирилл Петров Вячеслав Войнов Олег Знарок КХЛ Александр Бурмистров Вадим Шипачев Динамо Иван Игумнов Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок подвел итоги игры с «Динамо» (0:2).

– Обидно, что проиграли первый матч. Где-то не справились с нервами, где-то не повезло. Моменты мы создавали, но нужно было забивать, а мы хотели красиво в пустые ворота завезти.

– Как оцените игру Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова сегодня?

– Не получилось забить, они создавали моменты. Были выходы 2 в 1, хотели в пустые забить, сыграть красиво. К сожалению, красиво не получилось.

– Когда будут готовы к игре Кирилл Петров и Данис Зарипов?

– Ничего не могу сказать, они болеют.

– По какой причине не играл сегодня Александр Бурмистров?

– Причины нет, просто не играл.

– Есть ощущение, что пока «Ак Барс» не вышел на оптимальный уровень. Когда команда заиграет?

– Мы думали, что в последних предсезонных матчах у нас что-то начало проявляться. Но пока вот так, еще не вкатились.

– У вас первое звено выглядит внушительно.

– Сам побаиваюсь.

– В составе есть игроки, которые раньше играли с Шипачевым, могут быть разные варианты.

– Я понимаю, о чем вы говорите. Если дергаться, ничего хорошего не получится, нужно немножко подождать.

– В предсезонных матчах команда включалась в нужный момент и достигала результата. Что помешало это сделать сегодня?

– Мы неправильно играли, не получилось подержать шайбу, моменты были, но единичные. Может, силенок уже не хватало в концовке.

– Победный гол Ивана Игумнова – это недоработка нападающего?

– Не только нападающего, он должен быть спуститься пониже, а защитник должен был или не давать себя блокировать, или перестроиться на второго игрока, – сказал Знарок.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные