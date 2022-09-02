Юрий Новиков: «Суперсерия – это как полет Гагарина в космос, как приезд Хрущева в Америку. Это открытие нового мира»

сравнил Суперсерию-72 с полетом Юрия Гагарина в космос.

«По моему мнению, Суперсерия – это как полет Гагарина в космос, как приезд Хрущева в Америку. Это открытие нового мира. Это было противостояние двух систем – капиталистической и социалистической. Не забываем поблагодарить и наших соперников, была проделана серьезная политическая работа.

Матчи были жесткие, хулиганистые со стороны канадцев, но мы прошли такую школу, после которой ничего не было страшно. Мы с уважением относимся и к канадским профессионалам, которые принимали участие в этих играх.

Хорошо, что память осталась. Ведь строить мосты намного тяжелее, чем разрушать. Теперь надо обязательно объединяться на Кубке мира, который собираются проводить в 2024 году. Любая ссора должна заканчиваться если не дружбой, то взаимодействием. Не может хоккей развиваться ни без России, ни без Канады, ни без Швеции. У нас все-таки замкнутый вид спорта, в отличие от футбола.

Первое, что надо сделать, – это садиться за условный стол переговоров. Также уже нужен международный профсоюз хоккейных болельщиков. Мы говорим о бизнесменах и политиках, а на матчи ходит и простой народ», – сказал заслуженный тренер России.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года в Монреале, Торонто, Виннипеге, Ванкувере и Москве. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков .

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.