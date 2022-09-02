Скабелка об увольнении из «Авангарда»: «Оно повлияло на мое мировоззрение. Прежде всего на то, как надо выстраивать отношения в коллективе»

Андрей Скабелка сказал, что увольнение из «Авангарда» повлияло на его мировоззрение.
«Увольнение из «Локомотива» не изменило мои взгляды, а из «Авангарда» – да, повлияло на меня.
Я до сих пор считаю, что в Ярославле мы проделали качественную работу и были хорошо готовы к сезону. Где-то пара лишних голов залетели, где-то не добрали пару своих очков на старте сезона.
В Омске был серьезный момент, который повлиял на мое хоккейное мировоззрение. Прежде всего на то, как надо выстраивать отношения в коллективе.
Хоккейное видение с тех пор у меня особо не поменялось, а в этом аспекте я изменил свои взгляды», – сказал главный тренер «Барыса».