Старченко об уходе из «Барыса»: «Не удалось договориться о новом контракте. Мы были в диалоге с клубом, но так ни к чему и не пришли»

Роман Старченко объяснил уход из «Барыса» и переход в московский «Спартак».

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– Многие не только в Казахстане, но и в России удивились, что вы в 36 лет меняете команду. Как так получилось?

– Как-то так получилось... Не удалось договориться с «Барысом» о новом контракте. «Спартак» же был во мне заинтересован и больше хотел меня видеть в составе, чем «Барыс».

– Эти переговоры были самыми сложными в вашей карьере?

– Пожалуй, да. На протяжении всего отпуска, начиная с окончания чемпионата мира, мы были в диалоге, но так ни к чему и не пришли. Пришлось выходить из зоны комфорта. Понятно, что это непростое решение, все-таки я 14 сезонов отыграл за «Барыс». При этом на предложение «Спартака» я ответил довольно быстро. Посоветовался с семьей, решили пробовать свои силы на новом месте. При этом с руководством «Барыса» мы пожали руки, никто перед друг другом двери не захлопывает. Соответственно, и в сборную Казахстана я приеду по первому зову. Для меня игры за сборную — честь, я никогда не отказывался и не планирую в будущем.

– В середине июня в телеграм-каналах появилось сообщение, что вы заключите контракт с «Барысом». Были ли вы в какой-то момент к этому близки?

– Не знаю, откуда взялась информация, что я уже точно подпишу контракт. Но, я думаю, все на это рассчитывали. Я общался с руководством, мой агент вел переговоры. По сути, я уже ехал на сборы с «Барысом», но буквально в последнюю неделю все поменялось.

– Связан ли ваш уход с приходом на пост главного тренера Андрея Скабелки? Может быть, у вас был какой-то конфликт в прошлом...

– Нет-нет-нет! Я много об этом читал в интернете. На самом деле, никогда с ним никаких конфликтов не было. Более того, когда Скабелка приехал в Нур-Султан, мы с ним встретились, поговорили. После чего он общался с руководством, давал понять, что видит меня в составе и хочет, чтобы я остался. У нас с Андреем Владимировичем хорошие отношения.

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