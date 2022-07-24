Константин Романов об уходе Старченко из «Барыса»: «Я в #### от происходящего. Такими игроками разбазариваетесь, а берете всякую мишуру»

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Константин Романов раскритиковал «Барыс».

Экс-нападающий клуба высказался об уходе из команды Романа Старченко.

«Я немного в #### от происходящего, как вы не цените своих игроков, своих родных из Устинки, своих коренных казахстанцев, тех, кто предан и гордится страной.

С такой философией «Барыс» и сборная Казахстана точно никогда ничего не выиграют, если вы такими игроками, как Старый, разбазариваетесь, а берете всякую мишуру», – написал Романов.

Старченко перешел в «Спартак» 18 июля. Он провел 14 сезонов в казахстанском клубе.

Старченко об уходе из «Барыса»: «Были в диалоге, но так ни к чему и не пришли. «Спартак» больше хотел видеть меня в составе»

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