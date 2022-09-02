Ветераны Суперсерии-72 посетили матч ЦСКА и «Металлурга» по приглашению ФХР. Им вручили памятные свитера

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Ветераны Суперсерии-72 посетили матч ЦСКА и «Металлурга» по приглашению ФХР.

Капитан сборной Борис Михайлов, защитники Владимир Лутченко и Юрий Ляпкин, нападающие Александр Якушев и Александр Волчков получили памятные свитера сборной СССР с номером 72 на спине и разместились в одной из лож арены ЦСКА.

Перед началом матча за Кубок Открытия на медиакубе был показан ролик, посвященный юбилею Суперсерии-72.

Президент ФХР Владислав Третьяк, который защищал ворота сборной СССР, упомянул о событии в своей приветственной речи.

«Присутствующие здесь ветераны – настоящие герои, которые произвели революцию в хоккее. Все думали, что хоккей есть только в Северной Америке, но мы показали что он есть и в Европе, и одна из сильнейших команд — это сборная СССР», – сказал Третьяк. 

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков НХЛ.

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью. 

ЦСКА обыграл «Металлург» (6:2) в первом матче нового сезона Фонбет Чемпионата КХЛ и стал обладателем Кубка Открытия. 

Фото: официальный сайт ФХР

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