Ветераны Суперсерии-72 посетили матч ЦСКА и «Металлурга» по приглашению ФХР. Им вручили памятные свитера

Ветераны Суперсерии-72 посетили матч и по приглашению ФХР.

Капитан сборной , защитники Владимир Лутченко и Юрий Ляпкин, нападающие и Александр Волчков получили памятные свитера сборной СССР с номером 72 на спине и разместились в одной из лож арены ЦСКА.

Перед началом матча за на медиакубе был показан ролик, посвященный юбилею Суперсерии-72.

Президент ФХР Владислав Третьяк, который защищал ворота сборной СССР, упомянул о событии в своей приветственной речи.

«Присутствующие здесь ветераны – настоящие герои, которые произвели революцию в хоккее. Все думали, что хоккей есть только в Северной Америке, но мы показали что он есть и в Европе, и одна из сильнейших команд — это сборная СССР», – сказал Третьяк.

Суперсерия проходила с 2 по 28 сентября 1972 года. Это были первые матчи в истории, в которых сборная СССР выступала против сборной Канады, составленной из игроков НХЛ.

Канадцы выиграли 4 матча, советские хоккеисты – 3, еще одна игра закончилась вничью.

ЦСКА обыграл «Металлург» (6:2) в первом матче нового сезона Фонбет Чемпионата КХЛ и стал обладателем Кубка Открытия.

Фото: официальный сайт ФХР