Алексей Морозов: «Возможно, клуб из ОАЭ появится в КХЛ в ближайшие сезоны. Вопрос прорабатывается»

высказался о возможном расширении Фонбет Чемпионата КХЛ.

– В новом чемпионате сыграет минимальное число клубов – 22. Сейчас у КХЛ нет вариантов расширения ни в России, ни за рубежом?

– Для нас расширение не является самоцелью. У лиги есть определенные требования к клубам – по инфраструктуре, финансированию, коммерческому развитию.

За последние годы команды КХЛ ушли далеко вперед по многим вопросам – те же системы «видеогол», «умные» шайбы требуют больших финансовых вложений, на которые клубы Высшей лиги – те же , , – идти не готовы. Мы говорили со всеми. Возможности играть в КХЛ у них нет.

Что касается иностранных клубов, то мы продолжаем диалог с заинтересованными сторонами. Это ОАЭ. Возможно, клуб из Эмиратов появится в лиге в ближайшие сезоны, вопрос прорабатывается.

По Израилю на повестке дня пока вопрос проведения выставочного матча, не больше. И в предстоящем сезоне его не будет точно. Переговоры шли. Но пока мы не договорились об условиях, – сказал президент .