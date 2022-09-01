Вайсфельд про Галимова и Демченко: «Вратарский дуэт «Авангарда» вызывает большие сомнения. Если будут выглядеть как в последние годы, шансов нет никаких»

поделился ожиданиями от выступления в сезоне-2022/23.

– «Авангард», вероятно, ждет эмоциональный сезон. Как это отразится на клубе? И верите ли вы во вратарский тандем Галимов – Демченко?

– Никогда не знаешь, как могут отразиться эти встряски. Тот же «Авангард» в первый год после переезда в Балашиху вышел в финал Кубка Гагарина, хотя, казалось бы, все было против них.

Сейчас у «ястребов» тоже проблемы, но это приятные проблемы. Они возвращаются в родной город, получают суперсовременную арену. Да, будет немного непривычно, но хлопоты приятные. Не исключаю, что это только положительно на команде отразится.

Вратарский дуэт вызывает у меня большие сомнения. Но и генменеджер «Авангарда» сам заявлял в интервью, что клуб искал иностранного голкипера, но несколько вариантов сорвалось. Это говорит о том, что и в самом клубе не очень-то верят в этот тандем.

Понятно, что на безрыбье и рак щука, но тут дело в другом – этих вратарей подписали, потому что у Галимова и Демченко были неплохие сезоны. И да, если эти ребята покажут свой лучший хоккей – скажем, Демченко будет играть как в свой лучший сезон в «Тракторе», а Галимов – как когда-то в «Ак Барсе» или ЦСКА, то тогда у этого дуэта шанс есть.

Если же оба вратаря будут выглядеть, как в последние годы, то шансов нет вообще никаких, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .