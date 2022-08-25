Морозов о «Соколе» и «Кузне» в КХЛ: «Должна быть инфраструктура города, финансовая составляющая, гарантии, чтобы потом нам не говорили – выкиньте их, у них же долги»

Теги Металлург Нк Алексей Морозов КХЛ ВХЛ Сокол Красноярск Спорт-Экспресс Хоккей

Алексей Морозов высказался о возможном переходе «Сокола» и новокузнецкого «Металлурга» в КХЛ.

– «Кузня», красноярский «Сокол»: есть у них какие-то подвижки в сторону КХЛ?

– В Новокузнецке нет сейчас арены, ее все еще ремонтируют. Движение есть. Но у нас много критериев, по которым мы определяем готовность. Должна быть определенная инфраструктура города, и финансовая составляющая, и гарантии какие-то, чтобы вы потом нам не говорили – выкиньте их, у них же долги.

На данный момент мы общались с регионами, с клубами. Потенциально никто не готов к КХЛ. Не готовы даже в плане инфраструктуры дворца. Потому что есть новые системы, видеогол например, а это затратно.

– Через год сможете к этому вернуться?

– Мы всегда готовы обсуждать и смотреть. У нас есть департамент, который проведет инспекцию арены, – сказал президент КХЛ.

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