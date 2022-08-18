Морозов о «Соколе»: «Овечкин спрашивал у губернатора, когда здесь будет команда КХЛ, но в нынешнем сезоне они не готовы. Есть идеи, планы»

заявил, что , и «Сокол» еще не готовы вступить в КХЛ.

«Мы общались и с Тольятти, и с «Югрой», но сейчас финансово никто не готов для вступления в КХЛ. Тяжелая финансовая ситуация, есть пол, потолок зарплат, нужно иметь финансовую устойчивость для игроков.

С «Соколом» мы общались, там есть команды , МХЛ, но в нынешнем сезоне они не готовы играть в КХЛ. А так есть идеи, есть планы. Тот же Саша Овечкин задавал губернатору вопрос: «Когда здесь будет команда КХЛ?» Мы дальше будем общаться, узнавать возможности клуба, региона.

Потолок зарплат в 900 млн рублей? Ни один человек совета директоров не видел необходимости поднять или понизить потолок зарплат. Кто-то переложил все деньги на российских игроков. У кого-то есть планы на легионеров, кто-то своих игроков возвращает из-за океана.

В клубах привыкли работать с потолком 900 млн руб. Понизить потолок? Есть контракты на два, три, четыре года. Тогда стратегия клуба и работа менеджмента будет смотреться совсем иначе», – сказал президент .