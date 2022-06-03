Кожевников об уходе «Йокерита» и рижского «Динамо»: «Зачем кормить негодяев, которые могут отвернуться? У меня никакого сожаления нет»

Александр Кожевников высказался об уходе «Йокерита» и рижского «Динамо» из КХЛ.

«Конечно, сейчас в лиге с их уходом стало слишком мало команд. А это значит – меньше матчей, меньше денег за билеты для клубов и, соответственно, меньше конкуренции. Это не очень хорошо для развития лиги.

Решение есть, и оно довольно простое – вернуть в состав КХЛ те российские клубы, что играли в лиге раньше. «Югру», «Ладу», новокузнецкий ... И если сама отказалась от участия в КХЛ, то у «Лады» и «Кузни», насколько я знаю, есть желание снова играть в лиге.

Это клубы с большими хоккейными традициями, с сильными школами, которые дали нашему хоккею много отличных игроков. Да, у них есть сложности с финансами, но это уже вопрос к Федерации хоккея России и руководству КХЛ – возможно, стоит задуматься о создании какой-то программы поддержки для таких команд?

От ухода зарубежных команд у меня лично никакого сожаления нет. Ведь и «Йокерит», и по большей части рижское , по сути спонсировались нашими российскими деньгами. А зачем кормить негодяев, которые могут в любой момент отвернуться и уйти? Лучше эти средства направить на поддержку российских команд», – сказал двукратный олимпийский чемпион.