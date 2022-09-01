Максим Сушинский: «Всегда готов работать в «Авангарде», судьба клуба мне небезразлична. Обид не осталось»

заявил, что готов снова поработать в .

«Я много раз говорил, что всегда готов работать в «Авангарде». Люблю этот клуб, мне нравится приносить ему пользу, и его судьба мне небезразлична.

Никаких обид на «Авангард» у меня уж точно не осталось. Да и с чего бы взяться этим обидам, если болельщики омичей меня любят и поддерживают? Они прекрасно понимают все, что происходит.

Также я до сих пор нормально общаюсь с тренерами команды. Все дело в том, что нужно понимать разницу между клубом и отдельными личностями. Вернее, отдельной личностью», – сказал бывший президент омского клуба.