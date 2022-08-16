Сушинский о словах Волкова про нежелание игроков ехать в Омск: «Заранее соломку стелет. В Магнитогорске условия жизни гораздо хуже, но никто не жалуется»

не согласен с тем, что игроки не хотят ехать в из-за Омска.

«Не согласен с такой позицией. В Омске созданы шикарные условия для хоккеистов, а местные болельщики, однозначно, одни из лучших в стране, как по преданности клубу, так и по шумовой поддержке. Игроки всегда охотно ехали играть за «Авангард», потому что это хорошая возможность выиграть медали и кубки, заработать деньги для семьи.

Сужу, как по тем годам, когда сам выступал, так и по сезону, когда был президентом клуба, ведь формировали состав мы тогда все же под Омск, а переезжать в Балашиху пришлось уже позже.

Омск удобен и тем, что каждый день в Москву летает по три рейса. Всего 3,5 часа и ты в столице. Поэтому, считаю, география не имеет никакого значения. И подписание тех же Найта, Буше и Яроша в нынешнее межсезонье – лишнее тому подтверждение, их же ничего не смутило.

Кроме того, относительно недалеко от Омска есть Екатеринбург и Челябинск, где почему-то никогда не жаловались, что к ним не едут игроки. Но самый яркий пример – Магнитогорск. Не в обиду этому городу, в котором я тоже играл, но условия жизни там гораздо хуже, чем в том же Омске.

Но в всегда собирают мощный, боеспособный состав, который борется за самые высокие места, выигрывает чемпионаты, и при этом никто не рассказывает, что хоккеисты неохотно едут в этот уральский город.

Что касается разницы в показаниях [Волкова и Крылова], то, возможно, кто-то из них ошибся. Или просто не в курсе происходящего.

Что же касается слов Волкова, то, полагаю, дело тут не в отсутствии профессионализма, а, скорее, в том, что он заранее стелет соломку», – сказал бывший игрок и президент омского клуба.

Генменеджер «Авангарда» о нежелании игроков ехать в Омск: «У многих семьи и дети. Они смотрят на мегаполисы, центральные города»

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