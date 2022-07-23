Сушинский о том, может ли Емелин вернуться в «Авангард»: «На рынке игроков возможно все!»

высказался о возможном возвращении в «Авангард».

– На рынке игроков возможно все! Даже в случае с такими опытными игроками, как Алексей и объявленным ранее клубом расставанием с хоккеистом, я бы придерживался принципа «никогда не говори никогда».

– Может ли быть такое, что Емелин специально не спешит с подписанием нового контракта, чтобы пропустить самую сложную часть предсезонки, когда закладывается физподготовка?

– Не думаю, что у Алексея присутствуют такие мысли. В этом нет никакого смысла. Тяжело? Ну да, нелегко, но это нужно. Тем более что все игроки лиги начали готовиться к сезону давным-давно, задолго до начала сборов команд. Сам с некоторыми играл в волейбол и знаю не понаслышке.

Что же касается Емелина, то у него еще время договориться с кем-то и успеть на предсезонку, – сказал экс-президент .