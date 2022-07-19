Сушинский об «Авангарде» и 8 играх дома перед стартом плей-офф: «Болельщикам тяжело финансово. Полупустые трибуны могут стать проблемой»

не считает 12-матчевую выездную серию большой проблемой.

По мнению бывшего игрока и президента клуба, проблемой может стать 8-матчевая домашняя серия в феврале, которая состоится перед стартом плей-офф.

О выездной серии

«По мне, так «Авангарду» не привыкать к тяжелым временам. Вспомните, как клуб собрался и переехал в Балашиху за 20 дней, когда стало понятно, что арена в не готова к чемпионату. В итоге команда провела вне дома четыре года.

Да, Балашиха, конечно, стала родной за это время, но все же… Что касается предстоящего сезона, то, конечно, начать его в родном дворце было бы лучше, приятнее. Представьте, как бы болельщики встретили возвращение спустя четыре года! Но месяц им предстоит видеть любимую команду только по телевизору».

О домашней серии

«Даже в Москве трудно собирать полные трибуны на таком длительном отрезке времени. А тут Омск… Болельщикам просто напросто тяжело финансово выдерживать такое бремя. А теперь представьте, что судьба команды в сезоне может решаться именно в этой серии.

Согласитесь, с учетом длительного старта в гостях такой вариант вполне возможен. И полупустые трибуны могут стать проблемой, так как не смогут эмоционально зарядить команду», – считает Сушинский.