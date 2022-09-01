Алексей Морозов: «КХЛ важно привлекать молодежь, оторвать ее от гаджетов. Сотрудничаем с блогерами, с Black Star»

Президент КХЛ рассказал о мерах, которые принимает лига для привлечения молодежи.

– Создание рабочей группы означает, что КХЛ признает необходимость реформ?

– Рабочая группа с ФХР у нас есть давно, мы встречаемся для обсуждения, это рабочий инструмент, где на первоначальном уровне идет диалог со всеми клубами по насущным вопросам.

Мы никогда не стоим на месте и думаем, как сделать наш продукт лучше. У нас много идей. Мы с удовольствием выслушиваем коллег и обсуждаем различные варианты.

– Расскажите о некоторых идеях.

– Мы уже реализовали идею проводить большее число матчей. Для нас важно привлекать молодежь, оторвать ее от гаджетов. Для этого мы сотрудничаем с блогерами, с компанией Black Star, ребята написали песню про КХЛ, сделали презентационный мультфильм, начинаем уроки в школах, на которые будут приходить действующие хоккеисты, рассказывать об игре, команде, общаться с детьми, – сказал .