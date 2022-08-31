Сергей Гимаев-младший: «Формат перекрестного плей-офф может появиться с сезона-2023/24. В этом есть смысл. Привычного финала конференции ЦСКА – СКА не будет»

высказался о сохранении нынешнего формата плей-офф Кубка Гагарина.

– Я считаю, КХЛ поступила правильно. Была встреча с президентом КХЛ Алексеем Морозовым и вице-президентом лиги Сергеем Доброхваловым, где они объяснили, почему лига решила не форсировать введение перекрестного плей-офф.

Во-первых, такие решения не принимаются за день до начала регулярного чемпионата. Во-вторых, логистика. Привычный плей-офф – это лучший вариант для экономии при перелетах. В-третьих, никто не застрахован из-за возможных ограничений, связанных с коронавирусом.

– В будущем перекрестный плей-офф был бы интересен для зрителей?

– Клубы еще вернутся к обсуждению этой темы, и не исключаю, что со следующего сезона формат перекрестного плей-офф может появиться. В этом есть смысл – появятся другие пары и не будет привычного финала конференции – СКА.

Но такое решение должно быть принято заранее, чтобы клубы смогли заложить дополнительные расходы по логистике в свои бюджеты, – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

КХЛ не будет менять формат плей-офф в сезоне-2022/23