Александр Гуськов: «МХЛ – основа хоккейной вертикали. Уделяем огромное внимание развитию чемпионата»

считает МХЛ основой хоккейной вертикали.

Olimpbet Чемпионат МХЛ стартует 3 сентября.

«Лига у нас отличная, но существуют нюансы, в частности, по посещаемости. Игры проводятся на аренах, которые изначально меньше по вместимости. Мы над этим работаем. Но надо понимать еще и финансовые условия клубов и, соответственно, их возможности.

МХЛ – основа хоккейной вертикали. Мы уделяем огромное внимание развитию чемпионата. Сезон пройдет в новом формате, по новой структуре. Я уже не раз говорил, что эта структура позволит повысить зрелищность чемпионата.

Выход в плей‑офф обеспечат 5 команд. Ротация по итогам каждого сезона несомненно будет, что станет стимулом любой команды. У нас стало минимум дней без хоккея, но и минимальное количество матчей за один день», – сказал вице-президент по развитию молодежного хоккея.