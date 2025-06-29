Ларионов о СКА: «Команда должна быть яркой и интересной, чтобы молодые прогрессировали. Нужно постараться стать чемпионами»

Игорь Ларионов рассказал, каким хочет видеть СКА.

– В прошлом сезоне внимание к СКА было приковано не только из-за игры, но и из-за яркости Романа Ротенберга. Чем вы сможете компенсировать это?

– Некорректно говорить о коллегах и что-то сравнивать. Прежде всего, надо говорить о команде и об игре. Команда должна быть яркой и интересной, чтобы молодые и не только игроки могли прогрессировать, становиться лучше, чтобы мы могли открывать новые имена и постараться стать чемпионами. В моем дневнике цель, чтобы команда была интересной и на льду и вне его. Тогда она будет успешной, – сказал новый главный тренер СКА.