«Динамо» подписало полноценный контракт с Буруяновым на год

Никита Буруянов подписал полноценный контракт с «Динамо».

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один год.

Летом 19-летний форвард подписал просмотровый контракт с московским клубом. Он провел полноценную подготовку к сезону с основным составом.

В минувшем сезоне он играл в ВХЛ за «Динамо» из Санкт-Петербурга. В 34 играх он набрал 7 (5+2) очков.

В Париматч Молодежной хоккейной лиге он сыграл 41 матч и набрал 58 (28+30) баллов.

«Никита Буруянов провел все лето в основной команде на просмотровом контракте. Своей работой, отношением к делу и напором он доказал, что готов к новому шагу в своей карьере.

Совместно с тренерским штабом мы приняли решение предложить игроку полноценный контракт. Надеемся, что он продолжит свое развитие и будет приносить пользу первой команде», – сказал генеральный менеджер .