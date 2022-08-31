Olimpbet стал титульным партнером МХЛ. Турнир поменяет название на «Olimpbet Чемпионат МХЛ»

Букмекерская компания Olimpbet стала титульным партнером МХЛ.
Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2024/25. Договор предусматривает смену названия турнира на «Olimpbet Чемпионат МХЛ».
Брендинг букмекерской компании будет использован на всех матчах регулярного чемпионата и плей-офф.
Символика Olimpbet также интегрирована в логотип сезона-2022/23.
«Молодежная хоккейная лига – это значимые соревнования, основа хоккейной вертикали, развитию которой мы уделяем большое внимание.
МХЛ – профессиональная лига, которая пользуется интересом аудитории и представлена в 31 городе. В лице Olimpbet мы приобрели надежного партнера, который разделяет наше стратегическое видение в отношении молодежного хоккея и планирует ряд проектов, направленных на популяризацию лиги», – сказал вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов.