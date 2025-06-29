Агент Жафярова: «В «Барысе» Дамир не смог проявить себя. Там подсидели Немировски»

Шуми Бабаев прокомментировал переход Дамира Жафярова в «Нефтехимик».

«Самое главное, что тренер «Нефтехимика » хотел видеть Жафярова в команде и что он играет в тот хоккей, который подходит Дамиру . Думаю, поэтому он сможет проявить свои лучшие качества.

То же самое могло быть в «Барысе », но там, к сожалению, некоторые люди подсидели Дэвида Немировски. Поэтому так все случилось, и Дамир не смог проявить себя», – сказал агент форварда.

В сезоне-2024/25 Жафяров провел 27 матчей «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) очков.