Агент Жафярова: «В «Барысе» Дамир не смог проявить себя. Там подсидели Немировски»
Шуми Бабаев прокомментировал переход Дамира Жафярова в «Нефтехимик».
«Самое главное, что тренер «Нефтехимика» хотел видеть Жафярова в команде и что он играет в тот хоккей, который подходит Дамиру. Думаю, поэтому он сможет проявить свои лучшие качества.
То же самое могло быть в «Барысе», но там, к сожалению, некоторые люди подсидели Дэвида Немировски. Поэтому так все случилось, и Дамир не смог проявить себя», – сказал агент форварда.
В сезоне-2024/25 Жафяров провел 27 матчей «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (1+4) очков.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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