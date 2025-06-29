Ван о рекорде для игроков из Китая на драфте НХЛ: «Надеюсь, что я вдохновил многих детей на родине. Однажды кто-нибудь войдет и в топ-10 – это цель китайского хоккея»

Саймон Ван высказался о том, что был выбран под 33-м номером на драфте НХЛ.

Защитник «Ошавы» из юниорской лиги Онтарио стал самым высоко задрафтованным уроженцем Китая в истории.

Его семья переехала из Пекина в Торонто, когда ему было 12 лет.

«Это нечто особенное. Надеюсь, что я вдохновил многих детей в Китае. Верю, что однажды мой рекорд будет побит.

Кто-нибудь попадет в первый раунд, а может даже и в топ-10. Вероятно, это конечная цель китайского хоккея. Я думаю, что найдется тот, кто окажет огромное влияние на игру.

Я помню матчи НХЛ в Пекине. Было ощущение нереальности происходящего. Хотелось самому оказаться там», – сказал Ван.