Ван о рекорде для игроков из Китая на драфте НХЛ: «Надеюсь, что я вдохновил многих детей на родине. Однажды кто-нибудь войдет и в топ-10 – это цель китайского хоккея»
Саймон Ван высказался о том, что был выбран под 33-м номером на драфте НХЛ.
Защитник «Ошавы» из юниорской лиги Онтарио стал самым высоко задрафтованным уроженцем Китая в истории.
Его семья переехала из Пекина в Торонто, когда ему было 12 лет.
«Это нечто особенное. Надеюсь, что я вдохновил многих детей в Китае. Верю, что однажды мой рекорд будет побит.
Кто-нибудь попадет в первый раунд, а может даже и в топ-10. Вероятно, это конечная цель китайского хоккея. Я думаю, что найдется тот, кто окажет огромное влияние на игру.
Я помню матчи НХЛ в Пекине. Было ощущение нереальности происходящего. Хотелось самому оказаться там», – сказал Ван.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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