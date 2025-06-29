Третьяк заявил, что ФХР было бы интересно поучаствовать в организации Кубка мира

ФХР было бы интересно поучаствовать в организации Кубка мира-2028.

«Мы пока еще не обсуждали этот вопрос, хотя для нас это было бы интересно. Потому что нам нужно проводить международные соревнования», – сказал президент федерации Владислав Третьяк .

26 июня НХЛ и профсоюз игроков лиги объявили о старте процесса подачи заявок на место проведения Кубка мира. Принять участие в подаче заявок могут города Северной Америки, Европы и других международных рынков.

Последний Кубок мира прошел в 2016 году в Торонто. В турнире участвовали команды России, Канады, США, Финляндии, Швеции, Чехии. Победителем стала Канада, Россия дошла до полуфинала.