Канадец Рише войдет в тренерский штаб «Трактора». Он тренировал в чемпионате Франции

Канадский тренер войдет в штаб «Трактора».

Речь идет про 60-летнего Марио Рише, который три последних сезона возглавлял «Амьен» в чемпионате Франции.

«Трактор» тренирует Бенуа Гру. В прошлом сезоне команда завершила на первом месте в Восточной конференции в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ.

В плей-офф челябинская команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила «Локомотиву» 1-4 в серии.