Канадец Рише войдет в тренерский штаб «Трактора». Он тренировал в чемпионате Франции
Канадский тренер войдет в штаб «Трактора».
Речь идет про 60-летнего Марио Рише, который три последних сезона возглавлял «Амьен» в чемпионате Франции.
«Трактор» тренирует Бенуа Гру. В прошлом сезоне команда завершила на первом месте в Восточной конференции в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ.
В плей-офф челябинская команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила «Локомотиву» 1-4 в серии.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
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