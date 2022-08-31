Максим Чудинов: «Динамо» предлагало контракт. Потом там начались проблемы, Шипачев с Войновым ушли. После этого Сафронов сказал, что предложение будет в 2-3 раза меньше»

Теги Ак Барс Спартак Автомобилист Максим Чудинов Андрей Сафронов Вячеслав Войнов Олег Знарок КХЛ Вадим Шипачев Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Максим Чудинов рассказал, почему решил перейти в «Ак Барс».

32-летний игрок пропустил прошлый сезон из-за повреждения. 24 августа «Ак Барс» подписал с ним контракт на год.

– После столь долгого простоя очень сложно найти работу. Особенно ветерану за 30 лет. Были ли варианты?

– Был вариант с «Динамо». Я разговаривал с Сафроновым. Предлагали контракт. Потом в «Динамо» начались проблемы, Шипа со Славой ушли (Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов – прим. Sports.ru).

После этого снова позвонил Андрей Николаевич и сказал, что предложение будет в два-три раза меньше. Были варианты с «Автомобилистом» и «Спартаком».

– Что стало ключевым фактором в выборе «Ак Барса». Олег Знарок?

– Думаю, да, – сказал защитник «Ак Барса».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные