Максим Чудинов: «Динамо» предлагало контракт. Потом там начались проблемы, Шипачев с Войновым ушли. После этого Сафронов сказал, что предложение будет в 2-3 раза меньше»

Максим Чудинов рассказал, почему решил перейти в «Ак Барс».
32-летний игрок пропустил прошлый сезон из-за повреждения. 24 августа «Ак Барс» подписал с ним контракт на год.
– После столь долгого простоя очень сложно найти работу. Особенно ветерану за 30 лет. Были ли варианты?
– Был вариант с «Динамо». Я разговаривал с Сафроновым. Предлагали контракт. Потом в «Динамо» начались проблемы, Шипа со Славой ушли (Вадим Шипачев и Вячеслав Войнов – прим. Sports.ru).
После этого снова позвонил Андрей Николаевич и сказал, что предложение будет в два-три раза меньше. Были варианты с «Автомобилистом» и «Спартаком».
– Что стало ключевым фактором в выборе «Ак Барса». Олег Знарок?
– Думаю, да, – сказал защитник «Ак Барса».