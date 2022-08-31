Михал Йордан: «Надеюсь, «Амур» начнет сезон с хорошего выезда и будет набирать очки. Хотелось бы выйти в плей-офф»

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Михал Йордан поделился ожиданиями от сезона-2022/23.

«У нас есть задача. Надеюсь, что начнем сезон с хорошего выезда и будем набирать очки.

Хотелось бы выйти в плей-офф. Не знаю, что там у нас получится, но у нас есть хороший состав и очень мастеровитая команда.

Нужно в каждом матче полностью выкладываться и биться друг за друга. Будет хорошо, если к нам придут победы», – сказал защитник «Амура».

Губернатор Хабаровского края Дегтярев поставил «Амуру» задачу на сезон: «Выскочить из подвала. Курс на плей-офф, а там как спортивный принцип пойдет»

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