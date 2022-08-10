Дмитрий Яшкин: «Гашека не выбрали президентом Федерации хоккея Чехии, и сейчас он пытается заработать политические очки»

Теги СКА Доминик Гашек Алоис Гадамчик КХЛ Федерация хоккея Чехии Михал Йордан Дмитрий Яшкин Либор Шулак Политика Рудольф Червены Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Яшкин прокомментировал высказывание Доминика Гашека.

Ранее бывший вратарь сборной Чехии отреагировал на переход Яшкина в СКА, написав: «Работа гражданина Чехии в РФ – это поддержка российского режима, и, следовательно, опасность для нашей страны».

– Мы видим острую реакцию чешских СМИ и Доминика Гашека на подписание игроков из Чехии в КХЛ. На вас оказывалось какое-то давление, звонили ли журналисты?

– Нет, вы первый журналист, с которым я разговариваю после подписания контракта со СКА и возвращения в Россию.

У каждого человека есть своя голова и, может быть, свое мнение. Давление? Может, оно и существует. Если говорить обо мне, то не вижу, в чем именно оно проявляется. Я еду в КХЛ работать – заниматься любимым делом и играть в хоккей.

Спорт не имеет никакого отношения к текущему положению дел в мире. Всем ребятам, кто собрался играть в КХЛ – Шулаку, Червены, Йордану – досталось хейта и неприятных сообщений. Но такова ситуация сейчас.

– Гашеку ничего не хотите сказать в ответ?

– Нет, пусть сам говорит, что ему надо (смеется).

– Глава чешской федерации хоккея Алоис Гадамчик сказал, что ему не важно, где играет хоккеист. Главное, чтобы он соответствовал уровню сборной.

– Со мной он не общался. Но я думаю, что идет личная борьба за власть и влияние в чешском хоккее, ведь оба баллотировались на пост президента федерации, и Гадамчик победил. Гашека не выбрали, и сейчас он пытается заработать какие-то политические очки, – сказал нападающий СКА.

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