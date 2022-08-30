Корбан Найт: «Хартли оказал огромное влияние на «Авангард» и на меня лично. Он уникальный тренер»

поделился впечатлениями от работы с в «Авангарде».

– Какое наследие после себя оставил в клубе Боб Хартли? Чему он научил вас как игрока?

– Боб оказал огромное влияние на «Авангард» и на меня лично. Он уникальный тренер, который уделяет очень много внимания деталям. Думаю, все игроки, которые у него играли, знают, что могут улучшить свою игру.

Что касается меня, то очень много деталей, на которые он обращал внимание, стали частью моей игры.

– На мой взгляд, одна из главных особенностей «Авангарда» последних четырех сезонов – огромное количество заблокированных бросков. Расскажите, как тренеры объясняли их значимость. Что это вносило в игру?

– Очевидно, это важная часть хоккея «Авангарда». Боб много вдохновлял на блокирование бросков. Это во благо команды – пусть блокшоты и не то, что хотят делать многие хоккеисты, но важно для успеха.

Думаю, «Авангард» был настолько успешен с Бобом, потому что он ставил важность команды выше, чем личную. Это большое наследие Боба, – сказал нападающий .