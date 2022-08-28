Александр Крылов: «Арена уже практически готова, но все еще в пыли, в грязи. Нам надо ее хорошенько отмыть»

рассказал о подготовке к сдаче арены «Авангарда» в эксплуатацию.

«Хартли приедет и будет присутствовать 1 октября на нашем открытии и матче с «Сибирью». Кого еще можно ждать из звездных гостей? Мы сейчас как раз рассылаем приглашения.

У нас пока нет четкого понимания, кто сможет приехать. Но, конечно, будет много интересных гостей и официальных лиц на открытии нашей замечательной арены.

У нас подготовительные мероприятия к сдаче арены в эксплуатацию. Сейчас очень много клининга, все отмываем. Это самые, мне кажется, нудные работы, когда арена уже практически готова, но все еще в пыли, в грязи. Поэтому нам надо ее хорошенько отмыть, чтобы она была достойна встречи наших болельщиков», – сказал председатель совета директоров .