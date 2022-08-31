Юкка Ялонен продолжит возглавлять сборную Финляндии до 2024 года

продолжит тренировать сборную Финляндии до 2024 года.

59-летний специалист согласовал продление контракта с руководством .

Таким образом, он будет работать со сборной на двух следующих чемпионатах мира.

«Возможный Кубок мира зимой 2024 года меня, естественно, тоже очень интересует», – отметил Ялонен.

«Здорово, что Юкка продолжит работу, и что контракт был согласован так вовремя. Это дает сборной возможность сосредоточиться на будущих событиях.

У нас впереди еще один особенный сезон, когда мы во второй раз подряд будем биться за медали чемпионата мира перед домашней публикой», – сказал генеральный менеджер сборной .

Ялонен работает со сборной Финляндии с 2018 года. До этого он также возглавлял ее в период с 2009 по 2013 годы. В его активе три победы на чемпионатах мира (2011, 2019, 2022 годы) и золото Олимпиады (2022).